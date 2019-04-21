Делегация Лаишевского района впервые провела Сабантуй на Кипре

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В городе Лимасол Республики Кипр состоялся татарский национальный праздник Сабантуй. На острове в Средиземном море он проводится впервые. Сабантуй был организован при поддержке Всемирного конгресса татар, администрации Лаишевского района и татарской общественности Кипра, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



В празднике приняли участие татары, проживающие в городах Ларнака, Никосия, Пафос, Лимасол.

Ранее соотечественники обратились в Правительство Татарстана с просьбой помочь провести Сабантуй, так как главный татарский праздник способствует сохранению национальных традиций и обычаев. Учитывая то, что между муниципалитетом и татарами Кипра ранее сложились дружественные отношения, было принято решение отправить делегацию Лаишевского района в Лимасол.



На Сабантуй на Кипре собрались около ста татар. Они состязались в традиционных задорных играх – бег в мешках, бег с яйцом, перетягивание каната, разбивание горшка с завязанными глазами, а также поиграли в забаву кипрских татар «поймай петуха в ластах». Дети наравне со взрослыми веселились и принимали участие в играх.





Артисты Лаишевского района представили гостям праздника красочный концерт, где прозвучали популярные татарские композиции, хореографы продемонстрировали национальные танцы, а баянист-виртуоз поразил зрителей своей игрой.



С приветствием к татарам Кипра обратился начальник отдела культуры Лаишевского района Ильнур Гайниев. Он отметил, что татарский народный праздник Сабантуй способствует не только сохранению национальных традиций, но и обьединению татар всего мира, где бы они ни находились. Также Гайниев вручил Благодарности главы Лаишевского района лидерам татарской общественности Кипра Алсу Зихангировой и Айгуль Михневич.



По словам хирурга Камиля Галимова, который уже на протяжении 15 лет живет на Кипре, живя вдали от своей родины, все больше и больше начинаешь понимать, что язык и национальность, его традиции и обычаи – это все, что есть у человека. «Я с удовольствием прибыл на Сабантуй из другого города Кипра, так как соскучился по татарским песням и танцам. Этот народный праздник, как глоток свежего воздуха, для меня», – добавил Галимов.





Другая жительница Кипра Гульнара Хусаинова оказалась родом из села Атабаево Лаишевского района. Она живет в городе Лимасол 13 лет.



«Сабантуй именно тот праздник, за который берет гордость. Многое зависит от нас самих, если мы будем чтить и сохранять наши традиции, тогда татары будут всегда на высоте», – сказала Гульнара Хусаинова, отметив, что праздник на Кипре был организован «бесподобно».

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