(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Талыми водами подтопило участок дома в Алексеевском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Данная информация доведена до органа местного самоуправления для принятия соответствующих мер. Ситуация находится на контроле в ЕДДС Алексеевского муниципального района», – говорится в сообщении МЧС.
В МЧС Татарстана отметили, что в целом на водотоках республики наблюдается спад высоты паводочной волны, на большинстве водотоков уровни воды приблизились к меженным значениям.