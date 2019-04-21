Египетские СМИ назвали топ-5 самых опасных животных в России

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Самое опасное животное в России — это бурый медведь, следует из рейтинга, составленного журналистом египетской газеты «Эль-Баляд» Каримом Джамалем. Об этом пишут «Известия».

Автор отмечает, что медведь встречается во множестве русских сказок и даже стал символом Олимпиады-80, однако может преследовать добычу со скоростью до 50 км/ч и расправиться с ней одним когтем.

Второе место журналист отдал серому волку — этот хищник является одним из самых распространенных в России. Опасность волка увеличивает также то, что этот вид живет стаями. Египтянин советует читателям при встрече с волком залезть на дерево и сидеть там до тех пор, пока хищнику не «надоест ждать».

На третьей строчке автор разместил кабана. В топ-5 также вошли гадюка и паук Каракурт.

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