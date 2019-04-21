Медики заявили об опасности поздних родов для демографии России

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Поздние роды ведут к снижению рождаемости в России, заявил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих. Об этом пишут «Известия».

Российские девушки перенимают западную модель поведения и начинают задумываться о рождении ребенка после 30 лет. К этому возрасту женщина успевает получить образование и сделать карьеру.

На такую модель поведения накладывается демографический кризис 90-х годов: в то время из-за экономических трудностей детей рожали мало. По словам медика, эти выросшие дети и сами неохотно заводят потомство: в 2018 году в России родилось на 5% меньше детей, чем в 2017-м.

Проблему можно решить, увеличив выплаты материнского капитала тем, кто рожает до 25 лет, считает Сухих.

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