Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье — Вход Господень в Иерусалим.

Этот день отмечается за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю.

Православные христиане в этот день освящают в храмах ветви вербы, которые символизируют вход Христа в Иерусалим и то, как его встречали люди с пальмовыми ветвями в руках.

«Так как у нас не растет пальмовое дерево, как на Востоке, мы используем вербу», — цитирует ТАСС объяснение настоятеля Богоявленского собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина. По словам священника, верба «просыпается от зимнего сна» и символизирует воскресение мертвых.

После освящения православные хранят ветви в течение всего года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.