В рамках «Чак-чак байрам» в Челнах стартовала заявочная кампания на конкурс «Кухни народов мира»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Молодежном центре «Нур» Набережных Челнов стартовала заявочная кампания конкурса «Донья халык кухнясы» («Кухни народов мира») в рамках праздника «Чак-чак байрам» на татарском языке, сообщает МЦ «Нур».



Заявки принимаются до 30 апреля с пометкой «Кухни народов мира» на e-mail: mizgel1919@mail.ru. Игра состоится 6 мая в 16.00.





Конкурс проводит клуб национальной культуры «Мизгел» с целью познакомить молодежь с различными видами национальной кухни. Участникам конкурса нужно будет ответить на вопросы по направлениям: кухня, география и культура.



Для участия приглашаются команды, состоящие из пяти человек, в возрасте от 16 до 25 лет.



Все пришедшие на интеллектуальную игру «Кухни народов мира» также смогут попеть в караоке, поучаствовать в различных играх и конкурсах. Начало в 18.00.

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