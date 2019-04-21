Детали искусства средневековой Европы раскроют в Национальной библиотеке РТ

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). 23 апреля в отделе искусств Национальной библиотеки РТ состоится лекция, посвященная искусству средневековой Европы. Занятие проведет искусствовед, магистр искусств, кандидат исторических наук, преподаватель истории, доцент Казанского государственного института культуры Диана Файзуллина, сообщает пресс-служба библиотеки.



Этап Средневековья является исторической эпохой, продолжавшейся почти десять столетий. Средневековое искусство возникло из сплава художественного наследия Римской империи и иконографических традиций ранней христианской церкви.



Эти элементы перемешались с «варварским» искусством Северной Европы. Историки искусства пытаются классифицировать средневековое искусство по историческим периодам и преобладающим стилям, однако все эти классификации носят условный характер.



Общепринятой считается следующая периодизация: кельтское искусство, раннехристианское искусство, искусство периода переселения народов, византийское искусство, дороманское искусство, романское искусство и готическое искусство. Об этом и не только расскажет лектор Диана Файзуллина.



Начало лекции в 18.30.

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