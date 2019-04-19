Татар-информ

21 апреля 2019, 16:20

Культура

Хореографический ансамбль «Булгарочка» выступит на гала-концерте «Созвездия-Йолдызлык»

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Культура

Хореографический ансамбль «Булгарочка» выступит на гала-концерте «Созвездия-Йолдызлык»

Фото: spas-rt.ru

Танцоры боролись за победу с другими молодежными коллективами и в итоге получили возможность выступить на гала-концерте «Созвездия».

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Юные артисты из Спасского района – победители и призеры зонального этапа ХIХ открытого республиканского фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» приняли участие в финальном туре, проходившем в Казани, пишет газета «Новая жизнь».

Танцоры боролись за победу с другими молодежными творческими коллективами и в итоге получили возможность выступить на гала-концерте «Созвездия», который пройдет в КРК «Пирамида» 28 и 29 апреля. Этой чести удостоился лишь хореографический ансамбль «Булгарочка» (средняя группа) под руководством Гузель Маряниной.



Очень старались и другие спасские участники – младшая группа хореографического коллектива «Булгарочка», вокалисты Юлия Корнеева, Эмма Заляитдинова, Николай Сафонов, вокальный ансамбль «Кантилена», однако им не удалось попасть на гала-концерт.

Тем не менее артисты приобрели полезный опыт выступлений в подобных конкурсах.

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