В Кайбицком районе выбрали лучших школьников-исследователей по экологии

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Кайбицком районе состоялась III Региональная научно-практическая конференция обучающихся «ЭКОЛОГиЯ». Мероприятие проходило на базе Федоровской средней школы имени Е. Г. Тутаева, пишет газета «Кайбицкие зори».



Цель конференции – выявить и оказать поддержку одаренным школьникам, занимающихся исследовательской деятельностью, развить экологическое образование учащихся.



В конференции приняли участие ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений и их руководители.





К гостям и участникам состязаний обратились замглавы района-заместитель председателя Совета Кайбицкого района Рамис Хаялиев и начальник отдела образования местного исполкома Ильмас Хамидуллин.



В работе секций «Экологические проблемы родного края», «Экотуризм» и «Бытовые отходы и проблемы их утилизации» исследовательские работы защищали 37 школьников из Апастовского Верхнеуслонского, Тетюшского и Кайбицкого районов.



Большинство участников посвятили свои проекты теме «Экологические проблемы родного края». Их проекты касались охраны и защиты рек, озер, прудов, лесов, лесопосадок от вредного воздействия деятельности человека, анализа вреда отходов – стекла, пластика, резины. Участники конференции приводили свои исследования, наблюдения, итоги опросов и предлагали способы защиты объектов природы. Семиклассник Хозесановской школы Евгений Бартязов изучил влияние автомобильного транспорта на окружающую среду родного села.





Проект «Новая жизнь бытовых отходов» принес Татьяне Кабатьевой из Федоровской школы успех и понравился всем присутствующим учащимся и педагогам. Татьяна показала свои поделки из отходного материала – пластика, старых газет, бумаги, которые оживили защиту ее проекта. Так, проявив творчество, она создает различные игрушки, шкатулки, сувениры. Но и использованные шины могут украсить любую территорию, превратившись в различные украшения и вазоны.



Победителям и призерам вручили грамотами Министерства образования и науки РТ, все участники конференции получили специальные сертификаты.

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