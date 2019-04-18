Музеи Нижнекамска будут бесплатно работать каждую последнюю субботу месяца

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Теперь в музеи Нижнекамска можно сходить совершенно бесплатно – главное, знать правильную дату. По аналогии с Эрмитажем и другими культурными комплексами, раз в месяц вход в культурные учреждения будет свободным, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Попасть в музеи бесплатно можно будет в последнюю субботу месяца. В мае это, например, 25-е число. Посетителям в этот день будет предложен просмотр определенной экспозиции с проведением экскурсии по утвержденному графику: в 10, 12, 14 и 16 часов.



Также по «бесплатным субботам» с 13.00 начнет работу особая площадка, на которой гости музея смогут посетить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и живописи, квесты, викторины и игры.



Акция коснется двух главных музеев Нижнекамска: комплексного (на проспекте Строителей) и посвященного художнику Ахсану Фатхутдинову на набережной.

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