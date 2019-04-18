Татар-информ

21 апреля 2019, 07:25

Общество

В Весеннюю неделю добра заинским малоимущим сельчанам собрали вещи и игрушки

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Общество

В Весеннюю неделю добра заинским малоимущим сельчанам собрали вещи и игрушки

Фото: zainsk-inform.ru

Игрушки были собраны в специальную коробку с надписью «Неделя добра».

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Весеннюю неделю добра в Заинске состоялась акция по сбору средств и вещей для малоимущих семей, проживающих в сельской местности, передает «Заинск-информ».

Данное мероприятие проводится ежегодно, и с каждым годом в нем принимает участие все больше неравнодушных жителей. Куратор экологического движения «Экостайл» Рафиль Иркашев рассказал, что люди приносят вещи в хорошем состоянии, затем они попадают ко всем нуждающимся.

«Нам было очень приятно, когда позвонили из детского сада «Дюймовочка» и сообщили о том, что они собрали детские игрушки, чтобы передать их нуждающимся детям, проживающим в деревнях», – рассказал Рафиль Иркашев.

По словам заведующей детсадом Анны Романовой, детям очень сложно расставаться со своими игрушками. Когда воспитатели в каждой группе рассказали своим воспитанникам о других детях, которым нужна поддержка и дружеское участие, они решили поделиться с ними игрушками.

Игрушки собрали в специальную коробку с надписью «Неделя добра». До адресатов они дойдут 22 апреля, а до этого периода сбор вещей продолжится.

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