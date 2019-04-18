Безработные Спасского района бесплатно освоили профессии охранников, трактористов и поваров

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Центр занятости населения Спасского района проводит обучение для безработных граждан. Так, 15 безработных граждан, пройдя обучение по линии Центра занятости населения, получили профессии частного охранника четвертого разряда, пишет газета «Новая жизнь».



Профессиональное обучение слушателей проходило на бесплатной основе, курсы завершились итоговой аттестацией и выдачей документов установленного образца.



На сегодняшний день обучение по специальным программам проходят девять человек. Они получат профессии тракториста, водителя, бухгалтера и повара.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что высокий уровень занятости за последние пять лет отмечен в Казани, Тукаевском, Лаишевском, Елабужском, Альметьевском и ряде других районов.

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