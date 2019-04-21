В Нижнекамске справила столетний юбилей «двойная» прапрабабушка Акулина Маслова

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска отметила столетний юбилей. Поздравить Акулину Маслову пришли не только многочисленные родные и близкие, но и представители администрации, а также социальных служб, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Замглавы Нижнекамского района Эльвира Долотказина вручила Акулине Осиповне открытки и подарки.



Долгожительница родилась в селе Нагорное Альметьевского района в крестьянской семье, где помимо нее росло еще шестеро детей. Когда в 18 лет она вышла замуж за Илью Никитича, то и сама родила ровно столько же – трех сыновей и четырех дочерей.



В годы войны Акулина Маслова работала в одном из колхозов Альметьевского района, в 1976 году вместе с вернувшимся с фронта мужем они переехали в только что отстроенный молодой город Нижнекамск.



Сейчас у Акулины Осиповны девять внуков, 11 правнуков и уже два праправнука. Любимая таким множеством детей бабушка живет вместе с дочерью и, несмотря на ослабевшее зрение и слух, живо интересуется новостями, общается с гостями – сегодня их было особенно много.

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