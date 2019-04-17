Татар-информ

21 апреля 2019, 02:50

Культура

В Аксубаевском районе гала-концертом завершилась творческая эстафета «Люблю тебя, мой Татарстан!»

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Культура

В Аксубаевском районе гала-концертом завершилась творческая эстафета «Люблю тебя, мой Татарстан!»

Фото: aksubayevo.ru

В течение двух дней зрителям представили номера на сцене районного Дома культуры.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Грандиозным гала-концертом завершилась в районе межпоселенческая творческая эстафета «Люблю тебя, мой Татарстан!», посвященная столетию образования Татарской АССР, пишет «Сельская новь».

В течение двух дней зрителям представили номера на сцене районного Дома культуры. На сцене затрагивались темы Великой Отечественной войны, людей мирного труда, развитие национальных культур. Артисты демонстрировали становление республики, раскрыли героические страницы прошлого, представили современную жизнь.

Свое творчество на сцене показали старшая и младшая группы хореографической студии «Денс-тайм», вокальный коллектив «Соловушка» и «Оляпка», инструментальная студия «Аксубай егетлэрэ». Также блистали на сцене танцевальные коллективы Старотимошкинского, Кривоозерского, Староильдеряковского, Сунчелеевского сельских домой культуры, группа «Тонус», хореографическая группа ДШИ, танцевальные коллективы Центральной районной больницы, Совета исполкома и подведомственных учреждений.

На гала-концерте озвучили итоги межпоселенческой эстафеты. Первое место жюри присудило Кривоозерскому сельскому поселению, второе место поделили Беловское и Сунчелеевское поселения, третье место досталось Староузеевскому и Щербенскому сельским поселениям.

Среди организаций района первое место также досталось двум коллективам: Совету исполкома и подведомственным учреждениям и Центральной районной больнице. Второе место занял отдел образования, третье – учреждение социальной защиты.

Под аплодисменты зрительного зала главы сельских поселений и руководители организаций получили заветные награды.

 

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В Аксубаевском районе гала-концертом завершилась творческая эстафета «Люблю тебя, мой Татарстан!»

В течение двух дней зрителям представили номера на сцене районного Дома культуры.

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