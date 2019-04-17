Березу, липу, рябину, калину и сирень высадят в Бугульминском районе в «День посадки леса»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Бугульминский район вновь присоединится к акции «День посадки леса», которая состоится в Татарстане 27 апреля, пишет «Бугульминская газета».



Для проведения акции организаторы заготовили посадочный материал различных пород: березу, липу, рябину, калину и сирень. Есть саженцы с закрытой корневой системой, привезенные с Сабинского селекционного семеноводческого центра.



В этом году деревья планируют посадить в районе Забугоровки и в Парке культуры и отдыха на улице Красноармейской.



Присоединиться к акции может любой желающий. Перчатки, лопаты, саженцы и прочий инвентарь выдадут на месте.

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