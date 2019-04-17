В Нижнекамске устроят масштабные гулянья в рамках проекта «Улицы моего города»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске 24 апреля в рамках муниципального проекта «Улицы моего города» состоится большой праздник на улице 50 лет Октября. Инициатором события является мэр города Айдар Метшин, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Курирует проведение культурного события Совет ветеранов Нижнекамского района, а участвуют самые разные структуры. Праздник начнется в 14 часов с короткой торжественной линейки у Вечного огня. Здесь выступят первостроители, создатели монумента Победы, а также жители Нижнекамска, которые когда-то привезли в город Вечный огонь с Мамаева кургана.





В рамках гуляний параллельно будут работать несколько площадок для разных возрастов. На крыльце Дома народного творчества состоится мини-концерт хора ветеранов, ансамблей «Забавушка» и «Яшьлек», а также молодежных групп. На сцену выйдут и почетные граждане Нижнекамска, живущие в домах на исторической улице.



Музыкальный колледж тоже представит развлекательную программу – на сцене выступят вокалисты и духовой оркестр. Здесь же свои таланты зрителям продемонстрируют воспитанники детского сада, а маленькие гости праздника смогут не только понаблюдать за ровесниками, но и сами принять участие в мастер-классе.



Не оставят без внимания на гуляньях и памятник Мусе Джалилю, а пилоны, расположенные на площади Лемаева, будут в течение дня рассказывать об истории этого кусочка города.



В 15.30 состоится финальный митинг у бюста Николая Лемаева. После этого в кинотеатре «Джалиль» состоится бесплатный показ одного из лучших советских фильмов «Высота». 500 пригласительных билетов раздадут заранее, но часть будут распределять прямо в ходе мероприятия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.