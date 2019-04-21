Филармонический джаз-оркестр РТ выступит с Сергеем Жилиным на фестивале «Джаз-Гром 2019»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). 30 и 31 мая Филармонический джаз-оркестр РТ примет участие в V международном джазовом фестивале во Владимире «Джаз-Гром 2019», сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.



Коллектив выступит на одной сцене с художественным руководителем фестиваля – Заслуженным артистом России Сергеем Жилиным.



Участие оркестра в фестивале «Джаз-Гром» неслучайно: с 2017 года филармоническим оркестром руководит талантливый дирижер и саксофонист Сергей Васильев, до этого более 10 лет проработавший в оркестре «Фонограф» Сергея Жилина.



Ярким финальным аккордом юбилейного фестиваля станет совместный джем-сейшн «Фонограф-джаз-квартета», казанского оркестра и Сергея Жилина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.