Психолог из Нижнекамска раскрыла соматическую природу возникновения раковых клеток

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Психолог Татьяна Савельева в рамках школы пациентов провела лекцию для онковыздоравливающих нижнекамцев. Она рассказала, что вина, обида, стыд, зависть, невысказанный гнев и желание мести приводят к развитию раковых клеток, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По мнению спикера, любое заболевание имеет первопричину. «Как человеку выражать свои эмоции, если социум говорит нам: “Нет, кричать нельзя”? Что мы делаем в таких случаях? Подавляем злость, хотя ее нужно выплескивать при помощи физических упражнений – упал-отжался, поднялся или спустился по лестнице», – объяснила медик.



Психолог поделилась с онковыздоравливающими несколькими практиками, а также отметила, что в первую очередь нужно менять свое мышление. В конце дня нужно всегда вспоминать, какие же маленькие радости случились в течение дня, такой же итог можно подвести в конце недели и месяца.



По мнению психолога, суть в том, чтобы научиться концентрироваться на хорошем, а не постоянно думать о плохом. Татьяна Савельева призвала следить за своей речью и мыслями, которые материальны.

«Вместо того, чтобы сказать ребенку "Не бегай, упадешь!", предупредите: "Будь осторожен". Или вместо фразы "Не болей!" лучше говорить "Выздоравливай!"», – отметила Т. Савельева.



Организатором мероприятия стало Управление здравоохранения по Нижнекамскому району и Центр медицинской профилактики. Следующее занятие Школы здоровья для онковыздоравливающих состоится в конце мая. Точная дата станет известна позднее.

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