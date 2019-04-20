Татар-информ

20 апреля 2019, 21:31

Общество

Жители Набережных Челнов убрались в парках «Комсомольский» и «Сидоровский»

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Общество

Жители Набережных Челнов убрались в парках «Комсомольский» и «Сидоровский»

Фото: Челнинские известия

Парки «Комсомольский» и «Сидоровский» реконструировали в рамках республиканской программы.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялись субботники, участие в которых приняли активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», председатели ТОСов Комсомольского района и жители города, пишет газета «Челнинские известия».

Парки «Комсомольский» и «Сидоровский» реконструировали в рамках республиканской программы. В них уложена брусчатка, оборудованы велодорожки, детские и спортивные площадки, установлены скамейки и урны, посажены новые деревья.



«Создание комфортной городской среды — ежедневная, круглогодичная работа. В субботниках “Единой России”, которые пройдут в рамках партпроекта “Чистая страна” во всех регионах России, ожидается участие свыше 900 тысяч человек», – отметил глава Комсомольского района Александр Кислов.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

 

 

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