Эксперт об HR будущего: Робот-рекрутер найдет сотрудника, а блокчейн не даст людям врать в резюме

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Искусственный интеллект позволяет выявлять лучших соискателей на вакантное место уже сейчас, а в будущем база данных в системе блокчейн не позволит людям врать в резюме, считает консультант в сфере IT-рекрутинга, технический директор электронной финансовой системе ERTC, Альберт Гайфуллин. О новейших технологиях в сфере подбора персонала он рассказал казанцам на конвенте о бизнесе в сфере IT.

«Искусственный интеллект, который ищет кандидатов на должность, уже существует, это российский стартап „Робот Вера“. Система просматривает резюме в Интернете, проводит собеседования в аудио- и видео формате, отбирает лучших. Это особенно делает простым и удобным, например, быстрый отбор на множество вакансий», — рассказал Гайфуллин.

В настоящее время люди иногда приукрашивают информацию в резюме. В будущем это станет невозможным, если на сайтах для поиска работы будут использовать систему блокчейн, считает эксперт.

«Если вся информация будет храниться в общей системе, построенной на блокчейне, то ее невозможно будет изменять или подделывать. Блокчейн помог бы избежать недостоверности, приукрашиваний в резюме и даже подделки документов», — пояснил он.

По данным Минтруда, в Татарстане на каждого безработного жителя приходится три свободные вакансии, а средняя продолжительность безработицы составляет 4,5 месяца.

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