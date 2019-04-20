СМИ: В России могут построить атомные подлодки с крылатыми ракетами

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Министерство обороны планирует построить две атомные подлодки нового проекта «Борей-К», которые станут носителями крылатых ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух „Бореев“, но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности», - заявил собеседник агентства.

Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту «Борей-К» со сдачей заказчику после 2027 года, добавил он.

На сегодняшний день российские субмарины серии «Борей» — как подлодки базового проекта 955, так и улучшенного 955А («Борей-А») — являются стратегическими и могут нести на борту по 16 баллистических ракет «Булава».

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