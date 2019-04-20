Кабмин поручил обеспечить общеобразовательные школы виртуальными концертными залами

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Правительство поручило Минкультуры и Минпросвещения разработать предложения по расширению списка произведений русской музыкальной классики, изучаемых школьниками.

«Минпросвещения России, Минкультуры России представить в Правительство Российской Федерации до 20 мая 2019 года предложения, направленные на увеличение количества произведений русского классического музыкального искусства, включаемых в учебные программы общеобразовательных школ», — говорится в списке поручений, которое размещено на сайте Кабмина.

Также до 1 июня 2019 года Минкульт РФ должен принять меры по повышению доступности образования в детских музыкальных школах и совместно с Минпросвещения обеспечить доступность виртуальных концертных залов в общеобразовательных школах, сообщает ТАСС.

Виртуальные концертные залы — это специально оборудованные залы, которые оснащены современной техникой, благодаря которым предоставляется возможность услышать и увидеть концерты в режиме онлайн.

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