Тетюшские выпускники прошлых лет поделились со старшеклассниками успешным опытом сдачи ЕГЭ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Тетюшане приняли участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы», посвященной подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. Учащиеся 11-х классов городских и сельских школ встретились с выпускниками прошлых лет, которые поделились своим опытом подготовки к ЕГЭ, пишет газета «Авангард».

Преподаватель Киртелинской средней школы Лидия Самсонова в игровой форме провела с ребятами занятие, в ходе которого они рассказали о своих личностных качествах и научились простой физкультминутке.

Сами же ребята задавали вопросы и выпускникам прошлых лет, а также учителям и гостям мероприятия. Их интересовало, как готовиться к сдаче экзамена, не снижая успеваемости по другим предметам, как найти общий язык с новыми людьми после поступления в высшие учебные заведения и многое другое.

Замруководителя исполкома района Гульнара Кирилина выразила надежду, что полученное общение помогло старшеклассникам, и на следующий год уже они будут делиться своим опытом в рамках акции «100 баллов для победы».

«Наш район развивается, и ему необходимы грамотные специалисты в медицине, сельском хозяйстве, образовании, поэтому мы вас всегда ждем», – отметила заместитель руководителя исполкома района Гульнара Кирилина.

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