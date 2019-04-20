В Нижнекамском районе провели инсценировку свадьбы и разобрали типичные ошибки молодоженов

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Управлении ЗАГС Нижнекамского района состоялся очередной субботний инструктаж для будущих молодоженов, сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты учреждения с помощью молодой пары инсценировали свадебную церемонию, обращая внимание на типичные ошибки, совершаемые молодоженами в день бракосочетания. Особое внимание было уделено наличию паспортов, которые необходимо предъявить жениху и невесте до регистрации брака.



В другом районе Татарстана – Чистопольском – состоялся урок семьеведения со старшеклассниками школы № 16.



Начальник ЗАГСа Динара Залялова рассказала школьникам о здании Дворца бракосочетания, об истории органов записи актов гражданского состояния, демографических показателях, а также о функциях отдела.



Школьники узнали про архив ЗАГС, осмотрели зал торжественных церемоний, получили представление о базовых семейных категориях – браке, рождаемости, смертности, разводах и других рабочих моментах ведомства.

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