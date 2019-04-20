Учителей школ Татарстана обучат первой помощи в симуляционном центре КФУ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Учителя татарстанских школ и педагоги детских садов республики пройдут курсы первой помощи в центре симуляционного и имитационного обучения Казанского федерального университета.

«Мы обучаем преподавателей школ, педагогов детских дошкольных учреждений Республики Татарстан, которым в рамках программы повышения квалификации предлагаем курс первой неотложной помощи и отработки навыков на симуляторах», — отметила доцент кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины КФУ Юлия Валеева.

Курсы повышения квалификации учителя всех школ Татарстана проходят каждые три года, в которые входят специальные восьмичасовые образовательные программы по неотложной помощи.

«Педагогам общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений Республики Татарстан необходимо знать все основы оказания первой помощи ученикам и уметь применять их на практике. Симуляционный центр КФУ как нельзя лучше подходит для получения данных навыков благодаря профессионализму инструкторов и оснащенности центра по мировым стандартам», — добавила доцент кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины КФУ Гузель Мансурова.

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