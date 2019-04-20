Врачи Высокогорского района рассказали, как избежать укусов клещей

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). По заключению результатов вирусологических исследований клещей последние несколько лет Высокогорский район считается эндемичным по клещевому энцефалиту в Татарстане. Врачи района рассказали, что нужно знать о таком заболевании, как боррелиоз и как не подхватить коварную болезнь, пишут «Высокогорские вести».



По словам медиков, каждому желающему совершить прогулку в лес стоит обязательно подумать о своей одежде. «Необходимо надеть плотную одежду, закрывающую руки, ноги, шею. Желательно прикрыть голову платочком или кепкой. Обязательно должны быть резиновые сапоги. Брюки стоит заправить в носки и в резиновые сапоги для того, чтобы клещ не мог подняться с травы, кустов на тело человека», – рассказала заместитель главного врача Высокогорской ЦРБ Елена Татаринова.



Находясь в лесу, необходимо периодически осматривать себя, а по возвращении домой более детально исследовать себя. Если кровососущее насекомое все же было обнаружено, то самолечением заниматься не стоит – при первой возможности нужно обратиться в ближайшее лечебное учреждение. Там клеща обезвредят и отправят на вирусологическое исследование.



«Это делается для того, чтобы, во-первых, правильно принять меры профилактики, во-вторых, опять же для эпидемиологического надзора», – объяснила Елена Татаринова, отметив, что случаев заболеваемости клещевым энцефалитом в Высокогорском районе не регистрировалось 20 лет, а боррелиоз диагностируется часто.



У 30-40% клещей вирусологические исследования показывают наличие этого заболевания.



«Симптомы боррелиоза проявляются в виде повышения температуры до 38 градусов, а также сыпью по всему телу. Головные боли, появление сыпи на теле. Как правило, эта сыпь – так называемая кольцевидная эритема. Она появляется в месте укуса и распространяется далее по телу», – уточнила Елена Татаринова.



При первых проявлениях симптомов болезни нужно обратиться в медицинское учреждение для назначения адекватной терапии. В этом случае боррелиоз излечивается полностью. При отсутствии терапии болезнь переходит в хроническую форму, приводя к потере качества жизни.

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