Татар-информ

20 апреля 2019, 16:50

Общество

Алексеевским ветеранам вручили подарок от Президента РТ Рустама Минниханова

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Общество

Алексеевским ветеранам вручили подарок от Президента РТ Рустама Минниханова

Фото: газета Заря

Глава муниципалитета вручил подарочные пакеты от имени Президента РТ Рустама Минниханова, а также поздравительные открытки и подарки от администрации.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне глава Алексеевского района Сергей Демидов посетил ветеранов-участников, тружеников тыла, пишет газета «Заря».

Глава муниципалитета вручил подарочные пакеты от имени Президента РТ Рустама Минниханова, а также поздравительные открытки и подарки от администрации района. Гости посетили участника Великой Отечественной войны Михаила Миронова и вдову участника войны, труженницу тыла Антонину Гаранину.

Антонина Никоноровна рассказала, что на момент начала войны она пошла в пятый класс. Трагические события застали Антонину и ее семью в дороге, при переезде из Актаныша в Кукмор.

С первых дней войны школьники убирали горох на полях колхоза. Также учащиеся поддерживали раненых.

«Мы, школьники, ходили в госпиталь, где писали письма, читали книги и выступали перед ранеными. Низкий поклон вам, ветераны!» – поделилась Антонина Никоноровна.

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