ЮНЕСКО запустило открытые конкурсы на соискание премии по образованию девочек и женщин

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). ЮНЕСКО запустило открытые конкурсы на соискание премии по образованию в интересах устойчивого развития, учрежденной Правительством Японии совместно с ЮНЕСКО, а также премии по образованию девочек и женщин, учрежденной Правительством Китая совместно с ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Республики Татарстан.

«Номинанты — организации и физические лица, реализующие проекты по соответствующим направлениям», — говорится в сообщении.

Размер каждой премии составляет 50 тыс. долларов. Конкурс проводится на английском языке.

Чтобы принять участие в конкурсах, необходимо отправить заполненную регистрационную форму на адрес электронной почты: Letunovskaya-vo@edu.gov.ru:

— не позднее 26 апреля 2019 года на соискание премии по образованию в интересах устойчивого развития;

— не позднее 22 мая 2019 года — на соискание премии по образованию девочек и женщин.

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