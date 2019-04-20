Участники игры по городскому ориентированию помогут составить карту запахов Старо-Татарской слободы

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани прошла XIX игра по городскому ориентированию, краеведению и экологии проекта Tat-Rus, в которой приняли участие около 500 казанцев, сообщает Татарстанское отделение Русского географического общества.

Игроки могли посоревноваться в трех разных номинациях: «Дервиш» (прогулочный маршрут с командой от 1 до 4 человек), «Шурале» (проходится пешком или на общественном транспорте с командой от 1 до 4 человек) и «Кенгуру» (для участников младше 14 лет и взрослых сопровождающих, использование транспорта запрещено). Участникам вручали карточки с заданиями, в которых были зашифрованы пункты маршрута — определенные локации города.

Также организаторы предложили игрокам принять участие в составлении карты запахов Старо-Татарской слободы. На контрольных точках командам нужно было отмечать запахи, которые они чувствовали. В результате будет создана карта, которая будет использована в туристических целях.

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