Татар-информ

20 апреля 2019, 14:58

ОбществоЗдоровье и среда

«Вместе сделаем планету чище!»: в Горкинско-Ометьевском лесу прошел Центральный субботник

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ОбществоЗдоровье и среда

«Вместе сделаем планету чище!»: в Горкинско-Ометьевском лесу прошел Центральный субботник

Фото: Александр Эшкинин

На мероприятии наградили авторов лучших фото- и видеоработ «#эковесна2019» и призеров конкурса «Эколята — Молодые защитники природы».

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Центральный субботник «Эковесна 2019» на территории Горкинско-Ометьевского леса собрал всех неравнодушных на праздник чистоты и весны. В рамках субботника прошла акция по посадке деревьев.

«Сегодня дан старт нашему доброму празднику „Эковесна“. Мы – старшее поколение, говорим подрастающему: „Окружающая среда зависит в первую очередь от нас“. Чистота и порядок — это наше лицо», — сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

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Перед стартом субботника состоялось приятное и торжественное событие — памятным дипломом и ценными призами наградили самых активных пользователей соцсетей — авторов лучших фото- и видеоработ, посвященных конкурсу «#эковесна2019». Победителями стали гости из Елабуги, Богатых Сабов, Менделеевска и Нижнекамска.

Также дипломами и призами за лучший стенд «Эколята — Молодые защитники природы» наградили 8 муниципальных организаций Республики Татарстан. Первое место присудили мамадышскому детскому саду № 5.

Экологический флешмоб стартовал под кричалку: «Вместе сделаем планету чище!». Участники рассредоточились по площадкам и принялись за дело.

Среди активных участников субботника — молодежное экологическое движение «Будет чисто». Активисты сажали деревья, убирали мусор, листву, помогали благоустроить общественный огород. Некоторые ребята прочли лекции казанцам о вреде пластиковой бутылки.

«Сегодня здесь боее 150 представителей нашего движения. Это уже наша традиция — начинать весну с такого масштабного Центрального субботника. Прийти сюда для нас честь. Такие мероприятия помогают сплотить нас, создать дух единства», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель организации Дилара Сатикова.

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Юный натуралист Татарстана, 10-летний Роман Валеев активно помогал сажать деревья. «Мы пришли сюда, потому что наш класс занимается проектом по раздельному сбору мусора. Сейчас сажаем дерево на память, что мы здесь были», – поделился юный участник субботника.

Работу по сортировке мусора по пакетам выполняли активисты «Молодежка ОНФ». В зеленый мешок участники субботника складывали стекло, в синий — пластик, а в черный – общие отходы, например, ткань или выброшенные игрушки. После чего активисты отдадут мешки в центр по вывозу мусора.

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«Как экология будет вести себя в дальнейшем, зависит от людей. Если мы начнем сортировать мусор, то, конечно, экология к нам будет поворачиваться только благоприятной стороной. На это мероприятие мы выходим сами, подключаем вузы и ссузы РТ», — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» Дамир Нургалиев.

На территории Горкинско-Ометьевского леса для всех желающих провели экологические мастер-классы, организовали ярмарку экотоваров, экскурсию по экотропам. Также здесь работала полевая кухня — участникам раздавали гречку с тушенкой и чай с круассаном.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в общегородском субботнике приняли участие более 40 тыс. жителей Казани.

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