Павлова: В 2020 году на этап Мировой серии по синхронному плаванию приедут лучшие команды планеты

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер по легкой атлетике, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы Ольга Павлова прокомментировала проведение в Казани этапа золотой серии вместе с чемпионатом России по синхронному плаванию.

«Я считаю, что одновременное проведение чемпионата России по синхронному плаванию и этапа Мировой серии не вредит качеству обоих соревнований. Ведь подсчет результатов идёт раздельно, наши спортсмены могут видеть зарубежных коллег. Последние годы к России относятся с недоверием из-за тех скандалов, которые прошли, многие страны не распознали жемчужину, да и во всех видах серии невозможно участвовать. Поэтому многие не приехали», — сообщила Павлова.

Вдобавок она рассказала о дальнейших планах развития мероприятия: «На будущий год к нам могут приехать самые крутые команды. Но когда они приедут, а их будет много, мы не будем совмещать внутренний чемпионат и золотую серию. С золотой серией договор подписан на три года».

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