Депутат Ольга Павлова о создании в Казани школы синхронного плавания: Подобных аналогов в России нет

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер по лёгкой атлетике, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы Ольга Павлова прокомментировала создание в Казани школы синхронного плавания.

«Я считаю, что это прорыв, это новый вектор развития синхронного плавания в Российской Федерации, это очень мудрое решение нашего Президента Рустама Минниханова. Что такое школа Покровской? Это отделение синхронного плавания, которое открывается на базе Олимпийского резерва. На сегодняшний момент в него включены 15 спортсменов, но это лучшие спортсмены России и Татарстана», — сообщила Павлова.

Также она поделилась подробностями о работе школы: «Будут привлекаться лучшие специалисты РФ, работать они будут по методике Татьяны Покровской, потому что она сама бренд. Готовиться спортсмены будут по лучшим стандартам. Все спортсмены будут выступать за Татарстан, это наше будущее. В синхронном плавании подобных аналогов нет, могу только вспомнить волейбольную школу Гамовой».

«Сейчас планируется качественно готовить резерв, разрабатывать новые подходы, новые методики и новые элементы», — резюмировала Павлова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.