Школьник из Казани разработал «умный» прибор для обнаружения утечки газа

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Восьмиклассник казанской школы № 122 Артем Мухачев разработал газоанализатор — прибор, способный сообщать владельцу квартиры об утечке газа в помещении, сообщает пресс-служба КФУ.

Разработка заняла второе место на IV всероссийской научной конференции учащихся им. Н. И. Лобачевского.

«Довольно часто из-за утечек бытового газа взрываются дома, поэтому я захотел сделать газоанализатор, способный посылать сообщения о запахе газа в квартире ее владельцу на смартфон», — рассказал школьник.

По его словам, автономная система может работать в статическом и динамическом режимах. Так, устройство может двигаться по заданной траектории.

Робототехнику и программирование Артем осваивает в Малом университете казанского вуза под руководством старшего преподавателя кафедры радиофизики Института физики КФУ Павла Корчагина. Научный руководитель отметил, что сегодня существующие приборы представляют собой лишь датчики с сигнализацией, а их сигналы можно услышать только при нахождении человека в помещении. В автономной системе школьника подобная проблема решена.

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