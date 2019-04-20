Из-за короткого замыкания зарядки для шуруповерта пришлось эвакуировать ТЦ в Набережных Челнах

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Из-за короткого замыкания зарядки для шуруповерта из ТЦ в Набережных Челнах пришлось эвакуироваться 40 посетителям. Об этом ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 11.06 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении на втором этаже ТЦ "Октябрьское", который расположен на проспекте Мира в Набережных Челнах», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что произошло короткое замыкание зарядного устройства шуруповерта в магазине «Рыболов». До прибытия огнеборцев из торгового центра самостоятельно эвакуировались 40 посетителей.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

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