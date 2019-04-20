Российский рынок электромобилей за первый квартал 2019 года увеличился в четыре раза

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Российский рынок электрокаров за первый квартал 2019 года увеличился в 4,1 раза по сравнению с прошлогодними показателями и составил 66 единиц, об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж стала модель Jaguar I-Pace, которая разошлась тиражом в 38 экземпляров, что составило 58% от всего объема. На втором месте оказался прежний лидер Nissan Leaf — за отчетный период было продано 19 автомобилей.

Следующие результаты принадлежат автомобилям бренда Tesla: с января по март было реализовано 6 кроссоверов Model X и 2 седана Model S. Кроме того, был реализован один новый Renault Twizy.

Ранее в марте сообщалось, что россияне за первые месяцы этого года приобрели в пять раз больше электромобилей. К началу этого года в стране было зарегистрировано 3,6 тыс. электромобилей.

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