За сутки уровень перелива воды над грунтовой дорогой у Качелино снизился на 10 см

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). За сутки уровень перелива воды над грунтовой дорогой у Качелино в Татарстане снизился на 10 см. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Остается подтопленной грунтовая дорога местного значения, ведущая в населенный пункт Качелино Арского района республики – высота перелива 20 см. Объездные пути имеются, жизнеобеспечение населения не нарушено», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На Куйбышевском водохранилище уровень воды у населенного пункта Верхний Услон вырос сразу на 12 см и замер на отметке 51,67. До опасного уровня еще около трех метров.

На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны вода поднялась на 1 см – отметка опасного критического уровня 65,9 м.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС отмечен серьезный рост уровня воды – сразу на 20 см. Но причин для беспокойства нет, до опасного критического уровня 60 м еще больше 6 метров.

Весенний подъем уровня воды продолжается на Вятке. Здесь вода за сутки поднялась сразу на 17 см.



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