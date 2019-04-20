Сотрудники Госалкогольинспекции РТ очистили от мусора часть побережья озера Кабан

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). На традиционную уборку территории вышли сотрудники Казанского территориального органа Госалкогольинспекции РТ. Мероприятие проходит в рамках общегородского субботника, на котором планируется очистить 2,5 млн квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По традиции была убрана прилегающая территория к организации и часть озера Кабан.

На уборку территории вышли 70 человек. Им удалось собрать 157 мешков прошлогодней листвы и мусора.

В субботнике также приняли участие депутаты Госсовета РТ, они очистили от мусора территорию Лядского сада.

Первые субботники в Казани начали проводиться с 1 апреля, всего планируется очистить 2,5 млн квадратных метра.

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