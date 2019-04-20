Свыше пяти тысяч жителей Заинского района вышли на общерайонный субботник

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Жители Заинска вышли на общерайонный субботник. Главные силы жители города и района направили на уборку общественных пространств, передает «Заинск-информ».



Сотрудники районной администрации, исполкома района, управления образования, активисты общественных организаций трудились в городском парке имени Р. Ш. Фардиева.



Глава района Разиф Каримов рассказал, что в субботнике принимают участие около 5 тысяч населения города и района.



«Продолжаем наводить чистоту в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Основной упор делается на уборку скверов и парков, а также побелку деревьев», – сообщил Каримов, отметив, что работы по уборке территорий будут продолжены, чтобы к майским праздникам улицы и дворы города, сел и деревень стали чистыми.



Накануне субботника, пользуясь установившимися солнечными днями, многие учреждения бюджетной сферы, жители многоквартирных и частных домов навели порядок на своей территории, поэтому центральные и другие улицы города уже засияли чистотой.

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