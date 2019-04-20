Поджог стал причиной пожара в Новом Юдино, в котором пострадала хозяйка дома

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Поджог стал причиной пожара в Новом Юдино, в котором пострадала 50-летняя хозяйка дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сообщение о пожаре в доме № 42 по улице Туристическая пришло сегодня в 1.52 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.
Через 10 минут у охваченного огнем дома и надворных построек были пожарные ПСЧ № 60. Огнеборцев встретили соседи, которые рассказали, что хозяйка дома самостоятельно покинула горящее строение и обратилась за помощью к медикам скорой помощи.
Около 20 минут пожарные боролись с огнем. В общей сложности сгорела внутренняя обшивка дома, кровля и надворные постройки, площадью 60 кв. метров.
Пострадавшую 50-летнюю хозяйку с диагнозом отравление продуктами горения и ожогом верхних дыхательных путей доставили в больницу.
Предварительная причина пожара – поджог.