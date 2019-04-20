Пожилых жителей Нижнекамска приглашают к участию в конкурсе «Спасибо Интернету»

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Центр занятости населения предлагает старшему поколению жителей Нижнекамска принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо Интернету 2019». Состязание включает смотр личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Принять участие в конкурсе могут пенсионеры и граждане старшего возраста от 50 лет, хорошо владеющие компьютером.



Представители серебряного возраста сразятся в четырех номинациях. В категории «Портал gosuslugi.ru – мой опыт» можно рассказать историю о том, как научившись пользоваться Интернетом, пользователь с помощью портала госуслуг, социальных сервисов различных ведомств смог оперативно решить свой вопрос.



В номинации «Мои интернет-достижения» принимаются истории о том, как пользователь, научившись пользоваться Интернетом, смог найти с помощью соцсетей старых друзей и восстановить связи с родственниками.

В категории «Моя общественная интернет-инициатива» включаются работы о том, как с помощью Сети получилось реализовать какую-то идею, инициативу автора.



В номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» принимаются работы, рассказывающие о том, как благодаря компьютеру и Интернету человеку смог найти новую или дополнительную работу или даже организовать собственное дело.



Заявочная кампания стартовала 17 апреля и продлится по 14 октября, а итоги планируется подвести в ноябре. Для участия необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу (эссе) в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Информацию можно уточнить по телефону: 8 (8552) 42-43-47.



В прошлом году победителем в номинации «Самый активный регион» в третий раз подряд стал Татарстан, откуда поступило 506 работ, что составило 15% от всех работ, присланных на конкурс.

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