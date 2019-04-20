Фестиваль по хоккею в Высокогорском районе собрал юных спортсменов из восьми районов РТ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В ледовом дворце «Биектау» Высокогорского района состоялся фестиваль по хоккею среди детских команд 2011 года рождения, пишут «Высокогорские вести».



Цель турнира – дополнительный заряд мотивации и подготовка к крупным соревнованиям. Арену разделили на несколько зон, где, сменяя свои составы, играли восемь команд. Среди игроков – воспитанники хоккейных школ со всего Татарстана. Здесь и высокогорские спортсмены, и маленькие «Ак Барсы», а также ребята из Пестрецов, Апастово и других районов республики.





«К этому мероприятию мы подготовились основательно. Ледовое поле поделено на две зоны. Здесь судьи, здесь дети ожидают своего выхода на лед», – рассказал директор ледового дворца «Биектау» Андриян Тябин.



Пока начинающие спортсмены бились за победы на льду, для зрителей и болельщиков были организованы развлечения. На улице исполнял зажигательные народные мотивы местный фольклорный ансамбль, а те, кто замерз и проголодался, мог согреться горячим чаем и отведать фирменный плов от организаторов фестиваля.



«Сегодня в наш Высокогорский район приехали представители восьми районов. Лед постоянно занят, организован такой замечательный праздник для детей, для их родителей и для всего района», – отметил замруководителя исполкома Высокогорского района по социальным вопросам Ринат Сабирзянов.



Фестиваль прошел при поддержке Федерации хоккея РТ. Впервые подобное мероприятие состоялось около двух недель назад в Арске. Затем эстафету подхватили Альметьевск и Высокая Гора – воспитанники хоккейного клуба «Биектау» являются многократными победителями и призерами республиканских и всероссийских соревнований.

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