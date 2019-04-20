(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший прокурор отдела кадров Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Соколов прокомментировал проведение в Казани турнира на Кубок прокурора Республики Татарстан.

«Команда Приволжского округа пока не уступила ни одной спартакиады, все время на первом месте. Хотя конкуренция очень острая со стороны Уральского и Сибирского округов. Возможно, это за счёт географического положения, тут очень компактно расположены субъекты», — сообщил Соколов.

Также он отметил, что проведение подобных мероприятий очень важно: «Для работников прокуратуры, для детей и взрослых, студентов и пенсионеров спорт — настоящая отдушина от работы и учебы, это обязательный выброс плохих эмоций и приобретения позитивных. Поэтому для работников прокуратуры, у которых очень непростой труд и интенсивная работа, спорт очень важен».

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