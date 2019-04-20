Татар-информ

20 апреля 2019, 11:26

Культура

В Казани состоится предварительный кастинг детей в Академию танца Бориса Эйфмана

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Культура

В Казани состоится предварительный кастинг детей в Академию танца Бориса Эйфмана

Всего в академии на сегодняшний день обучаются 315 воспитанников, из которых 190 человек приехали из разных регионов России и Татарстана.

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Специалисты Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) проведут выездной просмотр талантливых детей. Юных танцоров в возрасте от шести до 12 лет ждут 21 апреля в 10.00 в концертном зале Поволжской государственной академии культуры, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Отбор для желающих поступить в Академию Бориса Эйфмана будет предварительным: экспертная комиссия оценит шансы детей для вступительных экзаменов при поступлении в хореографическое училище.

Всего в Академии на сегодняшний день обучаются 315 воспитанников, из которых 190 человек приехали из разных регионов России и живут в интернате, из них 11 человек – из Татарстана.

Академия танца Бориса Эйфмана создана Правительством Санкт-Петербурга по инициативе всемирно известного хореографа, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Б. Я. Эйфмана.

Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании «Артист балета, преподаватель». Ученики училища выступают на сценах Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга.

Ребенок должен быть одет в купальник или короткие шорты и майку, чешки или балетные туфли. Запись осуществляется на сайте академии или по телефону: +7(952) 288-57-19.

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