Прокурор РТ: Спорт вызывает стремление побеждать, а также жить по правилам

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков открыл в Казани 16-й турнир на Кубок прокурора Республики Татарстан и рассказал о спорте в органах.

«В нашей структуре спорт очень развит. Ребята регулярно проводят тренировки по мини-футболу, девушки регулярно тренируются для волейбола. Ежегодно у нас проходит спартакиада по восьми видам спорта – вплоть до шахмат. Особую популярность получили мини-футбол, хоккей и женский волейбол, поэтому именно по этим видам спорта и проводится турнир», — поделился Нафиков.

Также он выделил причины, из-за которых физические упражнения полезны для работников прокуратуры: «Спорт нужен в прокурорской работе, ведь он вырабатывает два важных качества работника: стремление побеждать, проявлять настойчивость и второе — жить по правилам».

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