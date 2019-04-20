(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В Казани судят водителя автобуса, по вине которого из салона на дорогу выпал пенсионер и сломал ногу. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры РТ.

«По версии следствия, вечером 29 октября 2018 года 58-летний водитель автобуса "МАЗ" двигался по улице Ершова. После высадки и посадки пассажиров на остановке общественного транспорта водитель не закрыл двери и начал движение», – сообщается на сайте.

В результате 74-летний пассажир выпал из салона на дорогу и получил перелом ноги со смещением.

Шоферу предъявлены обвинения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Мужчина свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



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