Юные москвичи тепло приняли постановки театра кукол «Экият»

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). На сцене Московского театра кукол состоялось торжественное открытие гастролей Татарского государственного театра кукол «Экият», сообщает пресс-служба театра.



Перед спектаклем «Ханума» с приветствием выступили руководители двух театров: заслуженный работник культуры России и Татарстана Роза Яппарова и Людмила Редько. Роза Яппарова отметила, что казанские актеры впервые выступают на этой сцене, и им очень понравился теплый прием зрителей и коллег по сцене.





Гастроли театра кукол «Экият» в Москве продолжатся до 21 апреля. Помимо «Ханумы» артисты покажут в российской столице три постановки для семейного просмотра: «Дюймовочка», «Хаврошечка» и «Гуси-лебеди».

С ответным визитом Московский театр кукол посетит Казань с 9 по 12 мая. Жители столицы республики увидят столичные постановки для всей семьи: «Знаменитый Мойдодыр», «Мальчик-с-пальчик», «Все мыши любят сыр» и бэби-спектакль «Театр на ладошке. Зима».





Татарский театр кукол «Экият» – старейший театр кукол России. Он начал свою работу в 1934 году под названием «Первый государственный интернациональный театр кукол». Сегодня репертуар театра включает более полусотни спектаклей разных по жанру, стилю и художественному решению, в том числе и для взрослого зрителя.

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