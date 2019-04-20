Около 300 играющих в футбол сотрудников прокуратуры: в Казани стартовал турнир на Кубок прокурора РТ

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялось открытие турнира на Кубок прокурора Республики Татарстан. В состав турнира вошли соревнования по мини-футболу, хоккею с шайбой и женский волейбол. Всего же в мероприятии принимает участие 265 спортсменов.

За звание лучших поборются 11 команд: сборная Генеральной прокуратуры РФ, сборная прокуратур Приволжского федерального округа, сборная прокуратуры Самарской области, сборная города Санкт-Петербург, сборная Ставропольского края, сборная Башкортостана, сборная Мордовии, Удмуртии, Чувашской Республики, сборная Южного федерального округа и сборная прокуратуры Татарстана.

На торжественной церемонии открытия ко всем присутствующим обратился прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков: «Уважаемые спортсмены, судьи и болельщики, сегодня мы проводим турнир в 16-й раз. Сегодня праздник, и с радостью встречая зрителей, мне хотелось бы, чтобы вы запомнили эту атмосферу и вновь вернулись к нам в гости. Почему мы проводим подобные мероприятия? Потому что спорт вырабатывает два качества, которые необходимы для нашей работы, — это настойчивость и стремление к победе».

Далее слово взял замначальника управления штатов, методического обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Вячеслав Власов.

Он похвалил организаторов за подготовку и проведение мероприятия, а также пожелал участникам приятной игры и хороших побед. «Надеюсь, соревнования пройдут в лучших традициях дружбы и взаимовыручки», — резюмировал Власов.

Перед самым началом первого матча по мини-футболу турнира первый символический удар по мячу нанёс прокурор РТ. Совместно с капитанами команд он сыграл в своеобразный треугольник, после которого был дан старт соревнованиям.

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