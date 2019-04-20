Татар-информ

20 апреля 2019, 10:31

Происшествия

Полтора года условно получил житель Казани, который избил дочь-подростка куском замороженного мяса

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Происшествия

Полтора года условно получил житель Казани, который избил дочь-подростка куском замороженного мяса

47-летнего мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Полтора года условно получил 47-летний житель Казани, который избил 14-летнюю дочь куском замороженного мяса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 25 августа прошлого года 47-летний житель Казани, будучи в нетрезвом виде, находясь в квартире на улице 2-ая Азинская, поссорился с 14-летней дочерью. В результате конфликта мужчина ударил девочку замороженным куском мяса по лицу, причинив ей телесные повреждения средней тяжести», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
 

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