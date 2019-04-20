Жители Вахитовского района встретятся с представителями предприятий на ярмарке вакансий

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). 24 апреля жители Вахитовского района встретятся с представителями предприятий на мини-ярмарке вакансий, об этом сообщается на сайте Минтруда РТ.

«Участие в мероприятии примут 5 предприятий и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Посетители смогут узнать об условиях работы, требованиях к наемному персоналу, а также задать интересующие вопросы представителям работодателей.

Кроме того, в мероприятии поучаствуют специалисты Центра занятости населения, Управления ПФ России Вахитовского района. Они смогут проконсультировать посетителей по вопросам пенсионного обеспечения, индексации пенсий в 2019 году, открытии собственного дела, профессионального обучения и подготовке и др.

Мини-ярмарка будет проходить с 9 и до 11 часов утра по адресу: улица Качалова, № 77.

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