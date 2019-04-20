Татарстанский дуэт занял третье место на чемпионате России по синхронному плаванию в Казани

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). В первый соревновательный день чемпионата России по синхронному плаванию татарстанские спортсмены Анна Гордеева и Артур Коршунов завоевали «бронзу» в технической программе микс-дуэтов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Спортсмены набрали 72,5055 балла. На втором месте оказался дуэт из Московской области (82,9413 балла).

Чемпионат России по синхронному плаванию проводится в одно и то же время с казанским этапом Мировой серии FINA. Соревнования стартовали 19 апреля во Дворце водных видов спорта.

Первый день в рамках казанского этапа Мировой серии принес несколько побед в копилку страны. Российские спортсмены Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева набрали наибольшее количество баллов (89,8181) в технической программе смешанных групп и выиграли «золото», а сборная России стала сильнейшей в технической программе групп (95,3411 балла). В сольной технической программе победу одержала российская синхронистка Светлана Колесниченко (92,8144 балла), опередив соперниц из Австрии и Испании. В технической программе дуэтов с явным отрывом «золото» завоевали Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (96,1481 балла). Дуэты из Италии и Австрии удостоились второго и третьего места соответственно.

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